Windows 10 - Microsoft sammelt nur noch halb so viel Daten

Die französische Behörde Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) hatte Microsoft im Juli 2016 mit Bußgeldern gedroht, wenn das Betriebssystem Windows 10 nicht so angepasst wird, dass es sich an die Datenschutz- und Privatsphäre-Gesetze des Landes hält. Zuvor war das Betriebssystem einige Monate immer wieder getestet worden. Die Änderungen hätten innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden müssen, doch Microsoft hatte dann auf Antrag bis Ende Januar 2017 Zeit erhalten, die notwendigen Veränderungen an Windows 10 vorzunehmen.

Wie die CNIL nun in einer Mitteilung bekanntgibt, hat Microsoft inzwischen die Menge an Daten, die durch Telemetrie gesammelt werden, beinahe halbiert. Es würden nun nur noch Daten gesammelt, die notwendig sind, um das System und die vorhandene Software in funktionsfähigem Zustand zu halten und deren Sicherheit sicherzustellen.

Die Nutzer von Windows 10 würden außerdem nun klar darüber informiert, dass eine Werbe-ID dazu gedacht ist, ihr Verhalten zu erkennen und so gezielte Werbung einzublenden. Eine Neuinstallation kann nur noch abgeschlossen werden, nachdem die Nutzer sich zwischen Aktivierung und Deaktivierung der Werbe-ID entschieden haben. Diese Entscheidung kann auch später geändert werden.

Sicherere PIN-Eingabe

Außerdem hat Microsoft Anpassungen beim Einloggen per vierstelligem PIN-Code vorgenommen. Zu simple Kombinationen würden nun abgelehnt und bei mehrmaliger falscher Eingabe gibt es nun eine pro Fehlversuch immer länger werdende Wartezeit bis zum nächsten Versuch. Die CNIL ist daher der Ansicht, dass Microsoft sich nun an die entsprechenden Gesetze hält und schließt mit der Veröffentlichung der Mitteilung die Untersuchung ab.

Quelle: CNIL