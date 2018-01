Windows 10 S - Bald keine eigenständige Version mehr

Windows 10 S ist eine günstigere Version von Windows 10, die nur mit Apps aus dem Microsoft Store funktioniert und zumindest laut Microsoft damit auch sicherer sei als ein herkömmliches Windows 10. Der Nachteil ist, dass fast der gesamte Katalog an vorhandenen Windows-Programmen und Spielen unter Windows 10 S nicht verwendet werden kann.

Microsoft wollte Windows 10 S auf günstigen Laptops als Konkurrenz zu den Chromebooks von Google platzieren, erlaubte aber ein Upgrade auf Windows 10 Pro – und das befristet sogar kostenlos. Für viel Begeisterung sorgte Windows 10 S aber wegen der Einschränkungen bislang nicht und nun sieht es so aus, als würde Microsoft diese Version des Betriebssystems zumindest als eigenständige Version begraben.

Ein erster Hinweis darauf war, dass Microsoft selbst den eigenen Surface Laptop schon mit Windows 10 Pro anbietet, obwohl dieses Notebook eigentlich mit Windows 10 S beworben wurde.

it looks like Windows 10 S is not a SKU/Edition anymore, any SKU/Edition of Windows can bu put "in S mode" ?