Windows 10 - Update gegen Spectre & Meltdown macht Probleme

Das aktuelle Betriebssystem Windows 10 hat schon vor einigen Tagen ein Update erhalten, mit dem Microsoft auf die CPU-Sicherheitslücken Spectre und Meltdown reagiert hat. Doch nun sorgt dieses Windows Update selbst bei einigen Rechnern für Probleme.

Auf einigen PCs kann das Update nicht ein Mal installiert werden, weil beispielsweise eine inkompatible Anti-Viren-Software vorhanden ist. Das sollen aber entsprechende Updates der Software-Hersteller beheben.

Bei anderen Nutzern sorgt das Update für Abstürze. Chrome oder Firefox zeigen bei manchen Nutzern einige Sekunden nur noch ein weißes Fenster an und stürzen danach komplett ab. Auch diverse andere Software funktioniert laut dem Bericht von Windowsreport nicht mehr, darunter auch die weit verbreitete Asus AI Suite3.

Problematischer ist aber, dass manche Rechner nach der Installation des Updates nicht mehr über das Windows-Logo hinaus booten. Bei manchen Rechnern mit AMD-Prozessoren etwa lässt sich das Update zwar installieren, danach bootet der PC aber nicht mehr.

