Xbox-Besitzer wissen seit kurzem, dass Microsoft ihren 9,99 Euro teuren Abo-Service Xbox Game Pass ausgebaut hat. Zukünftig werden alle First-Party-Titel des Unternehmens wie Crackdown 3, Sea of Thieves, State of Decay 2 und mögliche Fortsetzungen zu Halo und Gears of War sofort im Abonnement enthalten sein. Wie Aaron Greenberg, Head of Marketing, auf Twitter nun mitteilte, gilt diese Regel auch für die PC-Version.

Yes if the title is Xbox Play Anywhere you can play the PC version too if you are a Game Pass member. — Aaron Greenberg ??????? (@aarongreenberg) January 23, 2018

Play Anywhere im Abo

Auf der Social-Media-Plattform hakte ein Nutzer nach und fragte, ob das Play-Anywhere-Feature auch für den Game Pass zählen würde. Damit ermöglicht Microsoft das gleichzeitige Nutzen der PC-Version ihrer Spiele, wenn man das Xbox-One-Pendant besitzt und umgekehrt. Spielstände werden zwischen den beiden Versionen geteilt.

Im Prinzip kann also jeder PC-Spieler Zugriff auf die Spiele im Xbox Game Pass bekommen, solange sie Play Anywhere unterstützen. Aktuell umfasst der Game-Pass-Service über 100 Spiele. Wer den Dienst ausprobieren möchte, kann einen 14-Tage-Gratis-Test buchen.

Xbox Game Pass: Alle Infos zum Service

Jeden Monat wird der Game Pass um neue Spiele erweitert. Im Gegensatz zu PlayStation Now können alle verfügbaren Titel herunterladen und auch offline gespielt werden.