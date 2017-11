Xbox One S 500 GB + Call of Duty WWII + Forza Horizon 3 nur 229€ - Angebote im Saturn Super Sunday

Gefühlt zählen wir das 1000. Xbox One S-Bundle, das es derzeit im Handel zu haben gibt. Kurz vor der Veröffentlichung der neuen Xbox One X am kommenden Dienstag muss das Vorgängermodell weichen und wird daher in diversesten Paketen über die Ladentheken gescheucht. Bei Saturn gibt es an diesem Sonntag eine weitere Variante abzustauben. Wenn ihr bisher interessiert an der Xbox One S wart, aber die richtige Beigabe zum Kaufentschluss gefehlt hat, werdet ihr möglicherweise heute fündig.

Während des Super Sundays gibt es die schlanke Xbox One S in der 500 GByte-Version natürlich auch wieder mit Forza Horizon 3 im Gepäck, dieses Mal ist allerdings das brandneue Call of Duty: WWII mit am Start, welches erst am 3. November 2017 seinen Release feierte.

Wem also die neue Xbox One X für 499€ zu teuer ist, zukünftig aber dennoch nicht auf leckeres AAA-Spielefutter in 4K-Qualität verzichten mag, der findet in der Xbox One S eine gute Alternative. Des Weiteren eignet sich Microsofts Konsole auch perfekt als Entertainment-System für Serienjunkies und Cineasten, das Abspielen von UHD-Blu-rays ist nämlich überhaupt kein Problem.

Xbox One S 500 GB + Forza Horizon 3 + Call of Duty: WWII für 229 Euro

Alle Angebote sind ausschließlich online erhältlich und gelten bis Montag 9 Uhr oder solange der Vorrat reicht.