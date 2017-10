Xbox One S FIFA 18-Bundle + Gears of War 4, Forza 3/Hot Wheels, Shadow of War oder Halo Wars 2 - Ab 249€ bei Microsoft

In etwa 1 1/2 Monaten will Microsoft mit der Xbox One X den Konsolenmarkt aufmischen, doch wem die Power-Maschine für 499€ zu teuer ist, dennoch aber nicht auf aktuelle Konsolen-Titel und 4K-Streaming verzichten will, für den gibt es aktuell reichlich Alternativen.

Bisher war die Xbox One S im Bundle fast ausschließlich mit FIFA 18 und Forza Horizon 3 inklusive dem Hot Wheels DLC zu haben, aber Microsoft zeigt, dass es auch anders geht. Wem der Bleifuß nämlich nicht angeboren ist, kann im Store neben Forza Horizon 3 auf eine größere Auswahl zurückgreifen. Zu dem Xbox One S FIFA 18-Bundle bietet Microsoft mit Mittelerde: Schatten des Krieges, Gears of War 4 oder Halo Wars 2 drei alternative Titel an.

Die Auswahl der Spiele richtet sich nach der Größe der gewählten Konsole: Für 249,99€ erhaltet ihr beispielsweise die Xbox One S im Paket mit 500 GByte + FIFA 18 und Schatten des Krieges inklusive. Legt ihr aber noch einmal 50€ (Gesamtpreis 299,99€) oben drauf, bekommt ihr das One S FIFA 18-Bundle mit 1 TByte Speicherplatz und alternativ Gears of War 4, Halo Wars 2, Forza Horizon 3 oder Schatten des Krieges dazu.

Xbox One S + FIFA 18 + ein zusätzliches Spiel nach Wahl ab 249,99 Euro

Alle Angebote sind ausschließlich online erhältlich und gelten bis zum 6. Oktober 2017 um 23:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht.