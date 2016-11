Die Cyber-Monday-Woche findet ihr Finale im Cyber Monday. Mit dabei viele spannende Deals von Xbox-Bundles über Spiele für PC und Konsolen bis hin zur MX300 mit 525 GB, einer SSD für den PC.

Von Dennis Ziesecke |

Die Crucial MX300 bietet im Tagesangebot 525 GByte Speicherplatz.

Tagesangebote mit Xbox One S, MX 300 SSD 525 GB und Spiele-Deals

Am Cyber Monday ist hoffentlich noch ein wenig Geld auf Konto oder Kreditkarte: Amazon wirft erneut mit spannenden Sonderangeboten um sich. So ist die Crucial MX300 mit 525 GByte (SATA) für nur 93,90€ im Angebot - eine hervorragende Möglichkeit, ein wenig mehr schnellen SSD-Speicher für die Spielesammlung nachzurüsten.

Crucial MX300 SSD SATA 525 GByte für 93,90€

Konsolengamer und alle, die es werden wollen, sollten hingegen einen Blick auf die Xbox-One-S-Bundles werfen, dort findet sich nicht nur das FIFA17-Bundle mit einem zweiten Controller und der Xbox One S 1TB für 299€ sondern auch ein Bundle mit Xbox One S 500 GB, FIFA 17 und Battlefield 1 für nur 249€. Da die Xbox One S bereits 4K-tauglich ist und auch einen UHD-Blu-ray-Player integriert hat, bietet sich zudem die vorweihnachtliche Anschaffung eines adäquaten Fernsehers an. In den Tagesangeboten sind viele UHD-Fernseher stark reduziert. Beispielsweise der Samsung KU6409 mit 49 Zoll Diagonale für nur 699€ oder dem Modell mit 65 Zoll für 1.449€. Besonders günstig hingegen ist der Telefunken XU43A401 mit 43 Zoll, UHD und Smart-Funktionen für nur 349,99€.

Xbox One S Bundles mit FIFA 17, Battlefield1, Forza Horizon 3 ab 249€

UHD-Fernseher bis zu 53 Prozent reduziert

Der Gaming-NUC von Intel nennt sich Skull Canyon und setzt auf die DRAM-beschleunigte Iris-Pro-GPU

Ebenfalls am Fernseher fühlt sich Intels Mini-PC Skull Canyon wohl, allerdings lässt er sich natürlich ebenfalls am PC-Monitor nutzen. Denn das ist der Winzling: Ein vollwertiger PC mit Intel Core i7-6770HQ Quadcore (8 Threads via Hyperthreading, bis zu 3,5 GHz), 8 GByte DDR4-RAM einer 256 GB M.2-SSD und Windows 10 Home. Eine Besonderheit ist die in die CPU integrierte Iris-Pro-GPU: Diese verfügt über integrierten DRAM, der die Leistung auf das Niveau aktueller Grafikchips der unteren Mittelklasse anhebt. Passend dazu bietet Amzon auch Logitech-Zubehör wie das G933-Headset, die G910-Tastatur und das G920 Racing-Lenkrad um bis zu 47% reduziert an.

Intel Skull Canyon Mini-PC Intel Quadcore, Iris Pro-GPU, SSD für 699€

Logitech Gaming-Zubehör um bis zu 47% reduziert

Zum Abschluss lädt Amazon zum Stöbern in der Spiele-Rubrik ein: Zahlreiche Games für PC und Konsolen sind hier um bis zu 45% reduziert. Mit dabei unter anderem Watch Dogs 2 für die Xbox One, Titanfall 2 für PC und Konsolen, Hyrule Warriors: Legends in der Limited Edition für Nintendo 3DS und Battlefield 1 in der Collector's Edition für PC und Konsolen. Aber auch der abseits der Core-Gaming-Szene sehr beliebte Landwirtschafts Simulator 2017 findet sich hier, ebenfalls für PC und Konsolen.

Video Games um bis zu 45 Prozent reduziert