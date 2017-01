Frohes neues Jahr und einen guten Rutsch in die heutigen Amazon Blitzpreise-Angebote. Heute gibt es eine bunte Auswahl an Zubehör für die Konsole, den PC und einer Geldbörse im Fallout-4-Stil.

Von David Gillengerten |

Der New Nintendo 3DS XL verfügt über einige neuen Features wie mehr Tasten und eine bessere Kamera-Funktion.

Zu Beginn von 2017 kann sich lohnen, mit dem New Nintendo 3DS XL eine Vielzahl an verpassten Handheld-Spielen nachzuholen. Bei der aufpolierten Version des 3DS hat Nintendo einige Features wie eine neue Gesichtserkennung zum besseren Nachverfolgen der Kopfposition oder neue Tasten wie die ZL- und ZR-Bumper eingeführt.

Ebenfalls mit an Bord ist ein C-Stick, der unter anderem zur Steuerung der Kamera in den meisten Spielen genutzt werden kann. Weitere Verbesserungen sind die bessere Rechenleistung, die für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgt und eine amiibo-Unterstützung. Käufer des New Nintendo 3DS XL erhalten außerdem den Titel Animal Crossing: Happy Home Designer kostenlos dazu.

New Nintendo 3DS XL + Animal Crossing: Happy Home Designer für nur 169,97€

