Abtauchen in virtuelle Realitäten ist mit der VR-Brille Oculus Rift sowie deren Controller Oculus Touch problemlos möglich. Beide Geräte gibt es aktuell im Angebot. Wer klassischer Spielen will, kann auch auf ein 3DS-Bundle von Nintendo zurückgreifen.

Von David Gillengerten |

Die Oculus Rift ist eine der High-End-Brillen für Virtual Reality auf dem Markt.

Virtual Reality (VR) war das Trend-Thema von 2016. Langsam kommen nun auch die ersten Brillen und Geräte in die Rabatt-Liste von Händlern. So zum Beispiel die Oculus Rift, eine der Pioniere der Technologie, die es aktuell vergünstigt bei Saturn gibt. Obwohl das Headset mit seiner Auflösung von 2.160 x 1.200 Pixeln und einem Sichtfeld von 100 Grad nicht Branchenprimus ist, reicht das Erlebnis für Besitzer eines guten Gaming-PCs vollkommen aus.

Die VR-Brille Oculus Rift ist bei Saturn für den absoluten Tiefpreis von 555 Euro zu haben.

Oculus Rift VR Virtual Reality-Brille für nur 555€

Zusammen mit dem Controller Oculus Touch hat die Rift auf fast alle SteamVR-Titel Zugriff.

Zusammen mit dem ebenfalls im Angebot stehenden Oculus-Touch-Controller wird aus der Rift eine vollwertige VR-Brille. Dank der zweiten Kamera, die mit dem Eingabe-Gerät kommt, lassen sich fast alle bisher verfügbaren SteamVR-Titel spielen. Damit steht dem Nutzer die umfassende Bibliothek an virtuellen Games zur Verfügung.

Die getrennt angebotenen Touch Controller schlagen dann noch einmal mit 175 Euro zu Buche. Einsteiger können somit nur das Headset kaufen, während Vorreiter, die das komplette VR-Gefühl erleben möchte, direkt zu beiden Geräten greifen sollten.

Oculus Touch Controller für nur 175€

Der New Nintendo 3DS kommt mit dem Spiel Dragon Ball Z: Extreme Butoden 2. Der Titel ist auf dem Gerät vorinstalliert.

VR-Brillen sind zu stationär und behäbig? Mobiler und leichter sind Nutzer mit dem New Nintendo 3DS unterwegs. Bei der aufpolierten Version des 3DS hat Nintendo einige Features wie eine neue Gesichtserkennung zum besseren Nachverfolgen der Kopfposition oder neue Tasten wie die ZL- und ZR-Bumper eingeführt.

Ebenfalls mit an Bord ist ein C-Stick, der unter anderem zur Steuerung der Kamera in den meisten Spielen genutzt werden kann. Weitere Neuerungen sind die amiibo-Unterstützung und die bessere Rechenleistung für ein flüssigeres Spielerlebnis. Käufer des New Nintendo 3DS erhalten außerdem den Titel Dragon Ball Z: Extreme Butoden 2 kostenlos dazu.

New Nintendo 3DS schwarz mit Dragon Ball Z: Extreme Butoden 2 für nur 169€