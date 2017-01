Spieler aufgepasst: Das kommende Wochenende bietet eine Vielzahl von Spar-Möglichkeiten im Bereich Gaming-Hardware, Konsolen und Spiele. Wir zeigen euch, wo es die besten Angebote gibt.

Von David Gillengerten |

Moment noch verfügbar: Nintendos Switch mit buntem Joy-Con-Controller.

Den Anfang macht die neu angekündigte Konsole Nintendo Switch. Nachdem der Mix aus stationärem Gerät und Handheld im Verlauf des gestrigen Tages schon teilweise ausverkauft war, gibt es die Konsole aktuell wieder bei einigen Anbieter in begrenzter Stückzahl zum Vorbestellen.

Besonders beliebt scheint die Konsole mit grauem Joy-Con-Controller. Diese Switch-Version ist derzeit bei den meisten Händlern nicht mehr erhältlich. Wer nur bedingt auf die Farbwahl der Steuerung achtet, kann die neue Nintendo Konsole wohl noch in Neon-Rot und in Neon-Blau erhalten.

Bei folgenden Händlern gibt es die Nintendo Switch zu erwerben:

Bei Amazon gibt es viele Gaming-Hardware-Aktionen zur Dreamhack 2017 in Leipzig.

Dreamhack, Logitech-Rabatte und Konsolen-Sparpakete

Im ganzen Trubel um Nintendos Switch hat Amazon still und heimlich eine umfassende Gaming-Zubehör-Aktion rund um die in Leipzig stattfindende Dreamhack gestartet. Mit von der Partie sind unter anderem HP Omen Notebooks, Gaming-Monitore von Acer, Asus, BenQ, LG und Samsung sowie Zubehör von Cosair, Logitech, Razer und Roccat.

Die kompletten Amazon-Angebote zur Dreamhack

Besonders interessante Aktionen:

Einsteiger in den Konsolen-Markt sollten ebenfalls einmal bei Amazon vorbeischauen: Denn eine weitere Aktion verspricht bis zu 200€ Rabatt für Gaming-Sparpakete bestehend aus einer Konsole und einem TV oder Beamer. Je nachdem, welche Konsole es sein soll, stehen PS 4 oder Xbox One S sowie eine große Auswahl an Fernseher oder Projektoren zur Auswahl.

Konsole (PS 4 oder Xbox One) plus Fernseher oder Beamer mit 200€ Rabatt