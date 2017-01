Notebook-Barebones des Herstellers Clevo finden sich unter vielen Markennamen im Handel. Besonders günstig sind die Rechner mit gamingtauglichen Komponenten aktuell bei One.de. Dazu gibt es einen Rabattgutschein und eine Garantieverlängerung gratis.

Von Dennis Ziesecke |

DAs Clevo P751 dient als Vorlage für zahlreiche Gamer-Notebooks, Distributoren wie One.de kleben im Prinzip nur noch ihr Logo auf die Geräte.

Sonderlich viele Hersteller von Gaming-Notebooks gibt es nicht, auch wenn eine große Produktvielfalt das Gegenteil suggerieren mag. Allerdings stammen viele Geräte von OEM-Herstellern wie Clevo, Shops wie One.de bieten oft nur noch Upgrade-Möglichkeiten zur Basiskonfiguration.

So gibt es das One Gaming K56-7OH, das auf dem Clevo N850 basiert, dank Gutscheincode 5%GS bereits für nur 862,18€. Der mit nur 4,0 GByte etwas knapp bemessenen Arbeitsspeicher sollte allerdings entweder im Händlershop oder nach dem Kauf auf mindestens 8,0, besser 16 Gigabyte DDR4 erweitert werden - Platz für die Erweiterung ist vorhanden. Ebenfalls sinnvoll ist eine SSD für das (ebenfalls nicht enthaltene) Betriebssystem - auch hier gilt: Genug Platz ist vorhanden.

Doch auch diese Zusatzinvestitionen machen das Notebook nicht uninteressant, lässt sich doch für unter 900€ ein Gaming-Notebook mit Nvidias aktueller GTX 1050 Ti (4,0 GByte GDDR5) erwerben. Diese steht der Desktop-Variante kaum nach und erbringt im Schnitt die Leistung einer GTX 970M. Genug Power für das FullHD IPS-Display des Notebooks ist damit vorhanden.

Auch der Prozessor stammt aus der neuesten Generation, der Core i5-7300HQ bietet vier Kaby-Lake-Kerne in 14nm und bis zu 3,5 GHz Takt. Achtung bei der Herstellergarantie: Aktuell gewährt One.de ein kostenloses Upgrade auf 24 Monate Garantie, im Konfigurator sind aber noch 12 Monate voreingestellt.

Wer es gerne noch etwas schneller haben möchte: Das auf dem Clevo P751 basierende One Gaming K56-7N NL ist für 1.140€ (Rabattcode: 5%GS) mit einem flotteren Desktop-Prozessor und der mobilen Geforce GTX 1060 (6,0 GByte GDDR5) ausgestattet. Auch hier gibt es sinnvolle Upgrade-Optionen, die ein wenig Geld kosten - so teuer wie bei in der Leistung vergleichbaren Notebooks mit Hardware der letzten Generation wird das Gerät aber trotzdem nicht.

Nicht vergessen: Gutscheincode: 5%GS eingeben!

One Gaming K56-7OH 15,6 Zoll FHD Core i5-7300HQ, GTX1050 Ti ab 862,18€

One Gaming K56-7N NL 15,6 Zoll FHD Core i5-6500, GTX 1060 ab 1140€