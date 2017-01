Zeit für ein Upgrade: Bei Amazon gibt es heute zahlreiche Zubehörteile von Corsair wie das Graphite 780T, ein Case mit Seitenfenster. Mit dem Viewsonic VX2757 ist zudem ein Freesync-Monitor mit 27 Zoll im Angebot.

Von Dennis Ziesecke |

Der ViewSonic VX2757 erweitert das Blickfeld dank 27 Zoll Diagonale und ist zudem mit Freesync ausgestattet.

Da Monitore mit 27 Zoll Diagonale und höheren Auflösungen schnell teuer werden und auch nur sehr selten in den Deals vertreten sind, bietet sich oft schon aus Kostengründen ein Modell mit 1.920x1.080 Bildpunkten an. Interessant wäre da der Viewsonic VX2757-mhd, der auf ein reaktionsschnelles TN-Panel mit nur 1ms setzt. Die Wiederholfrequenz liegt bei 75 Hz, Nutzer einer aktuellen AMD-Grafikkarte können Freesync statt V-Sync nutzen. Die Freesync-Range liegt bei 47-75 Hz. Angeschlossen wird der Bildschirm für Freesync via Displayport, zusätzlich unterstützt er HDMI und VGA.

