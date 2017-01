Kompakte Größe, kompakter Preis: Bei den Amazon Blitzangeboten gibt es heute einen Gaming-PC im Angebot. Wer den richtigen PC schon hat, jedoch noch einen kostengünstigen Zweitmonitor sucht, wird ebenfalls fündig.

Leistungsstark und kompakt - auch im Preis: Der MSI Nightblade X2B Gaming-PC ist eine gute Preis-Leistungs-Alternative zum Selbstbau-PC.

Gaming-PC zusammenbauen oder komplett kaufen? Für beide Seiten gibt es Argumente. Ein Gutes für den Kauf eines Komplett-PCs ist das heutige Blitzangebot bei Amazon: Denn MSI bietet mit dem Nightblade X2B ein ansprechendes, wenn auch nicht ganz aktuelles Preis-Leistungs-Gerät an. Mit einem Intel Core i7-6700, einer GeForce GTX 970 und 8GB RAM ist der Gaming-PC jedoch durchaus in der Lage, auch neue Spiele in voller Grafik-Pracht darzustellen.

Die 128GB SSD und 2TB HDD sorgen für genug Speicherplatz. Mit an Bord ist außerdem Windows 10 Home. Der MSI Nightblade X2B ist außerdem kompakt und mit 8 Kilogramm verhältnismäßig leicht. Einem einfachen Transport steht somit nichts im Wege.

MSI Nightblade X2B Gaming-PC, Intel Core i7-6700, GeForce GTX 970 ab 19:14 Uhr

Weitere Blitzangebote:

