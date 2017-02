Wer das Glück hatte, ein Nintendo NES Mini zu ergattern, kann heute bei Amazon einen günstigen Zusatzcontroller ergattern. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Blitzangebote über den Tag verteilt.

Von Dennis Ziesecke |

Der NES Mini Controller von 2-Tech erweitert die beliebte Nintendo-Neuauflage.

Da erreichen Grafikkarten immer neue Leistungsspitzen und dann ist eine der am stärksten beachteten Hardware-Neuerscheinungen des vergangenen Jahres eine Mini-Version einer Spielekonsole. Nein, nicht die Xbox One S oder die Playstation 4 Slim, wir reden vom Nintendo NES Mini. Die moderne 8-Bit-Konsole bietet zahlreiche integrierte Originalspiele und damit einen sofortigen Backflash in die Kindheit oder Jugend vieler (bereits leicht betagter) Gamer. Zwei Kritikpunkte gibt es aber: Das NES Mini ist nur extrem schwer erhältlich und erzielt Höchstpreise auf Auktionsplattformen und wenn es dann doch im Wohnzimmer Platz gefunden hat, stört das sehr kurze Kabel des Controllers.

Der 2-TECH Zusatzcontroller entspricht dem Original-NES-Mini-Controller, inklusive natürlich eines passenden Anschlusses. Mit 1,80 Metern ist das Kabel jedoch deutlich länger und damit um einiges praktischer. Im Zweifel bietet Amazon für wenig Geld aber auch Verlängerungskabel für den NES-Mini-Controller an.

