Größe hat ihren Preis? Nicht unbedingt! Bei zwei aktuellen TV-Angeboten von Media Markt bekommen Kunden 65 Zoll und 55 Zoll zu einem angemessenen Preis - besondere Features inklusive.

Von David Gillengerten |

Der Philips 65PUS6121/12 ist 65 Zoll groß und hat eine 4K-Auflösung. Hochauflösende Spiele und Filme sind für ihn kein Problem.

Bei der Anschaffung eines Fernseher gilt die folgende Grundregel: Das neue Modell muss größer sein als das alte. Auf beide TV-Geräte, die aktuell bei Media Mark im Angebot sind, trifft diese Aussage sehr wahrscheinlich zu. Da wäre zum einen der PHILIPS 65PUS6121/12, der mit einer Größe von 65 Zoll durchaus im oberen Mittelfeld mitspielt.

Mit einer 4K-Auflösung und einem besonders energiefreundlichen Verbrauch eignet sich das Gerät zum Spielen kommender Games sowie zum Konsum hochauflösender Filme. Der Preis lässt sich durchaus sehen: Mit gerade einmal 866 Euro ist er wesentlich günstiger als bei vergleichbaren Angeboten, die 979 Euro für das Gerät verlangen.

PHILIPS 65PUS6121/12 LED TV, 65 Zoll, UHD 4K, SMART TV für nur 866€

Curved-TV mit 3D-Feature: Der LG 55EG910V bietet einige interessante Features für einen angemessenen Preis.

Nicht ganz so groß ist hingegen der LG 55EG910V OLED TV, der mit 55 Zoll auskommt. Dabei handelt es sich jedoch um einen Curved-Fernseher, der mit gebogenem Bildschirm für intensiveren Sehgenuss sorgt. Ebenfalls mit an Bord ist eine 3D-Option sowie die Benutzer-Oberfläche WebOS 2.0. Im Gegensatz zum Philips-TV hat das LG-Gerät nur eine Full-HD-Auflösung, die sei jedoch vollkommen ausreichend, so viele Stimmen im Netz. Ebenfalls attraktiv: Der Preis von 999 Euro. Normalerweise werden für den Fernseher 1.200 Euro fällig.

LG 55EG910V OLED TV, Curved, 55 Zoll, Full-HD, 3D, SMART TV für nur 999€