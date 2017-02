Nvidia hat die GTX 1060 mit 3 GByte als Preisbrecher konzipiert - mit einem Preis von unter 200 Euro geht der Plan tatsächlich auf. One.de bietet die bereits leicht übertaktete Karte von KFA versandkostenfrei an.

Von Dennis Ziesecke |

Die KFA2 Geforce 1060 mit 3 GByte bietet viel Leistung wenn der Grafikspeicher ausreicht.

Die Leistung der Geforce GTX 1060 reicht auch in der bei Leistung und Speicher beschnittenen 3,0-GByte-Version für die meisten Spiele in 1.920x1.080 Bildpunkten. So bietet die KFA² Geforce GTX 1060 OC ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, denen es kein körperliches Unbehagen bereitet, bei der Texturqualität nicht immer die höchste Stufe wählen zu können.

KFA² taktet die Karte mit 1.518/1.733 MHz und damit etwas höher als Standard. Im Gegensatz zum Modell mit 6,0 GByte sind auf diesem Modell nur 1.152 Shadereinheiten nutzbar (1060 6,0 GByte: 1.280). Der GDDR5-Speicher arbeitet aber weiterhin mit 192 Bit und effektiv 8.008 MHz. Neben DVI ist HDMI 2.0 und Displayport 1.4 vorhanden, die Länge der Karte beträgt 22,8 cm. Das Angebot gilt nur am heutigen 06. Februar bei One.de.

KFA² Geforce GTX 1070 OC 3072 MByte für nur 194,99€ (Versandkostenfrei)