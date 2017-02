eBay ist schon länger mehr als nur ein Auktionsportal für Flohmarkt-Ramsch sondern auch eine Handelsplattform vergleichbar mit Amazon. Via Computeruniverse gibt es heute bei eBay eine AMD RX470 mit 4 GByte GDDR5 von Asus zum Sonderpreis.

Die Asus RX470-DC2-4G ist von Werk bereits mit einem OC-Modus ausgestattet.

AMDs RX470 stellt AMDs Einsteigskarte mit dem in 14nm gefertigten Polaris-10-Grafikchip dar. Die bei eBay von computeruniverse angebotene Asus RX470-DV2-4G setzt auf eine Speicherbestückung mit 4,0 GByte GDDR5-RAM, angebunden mit 256 Bit und effektiv 6.600 MHz. Die GPU taktet ihre 2.048 Shadereinheiten mit 1.206 MHz im Gaming-Modus, ein optionaler OC-Modus sorgt für 1.226 MHz. Für niedrige Temperaturen sorgt das Asus-Kühlsystem DirectCU II.

Monitore lassen sich via DVI (2x), HDMI 2.0 (1x) oder Displayport 1.4 (1x) angeschlossen werden, für die Stromversorgung sieht Asus einen PCIe-Stromanschluss mit 6 Pins vor. Wer also bei aktuellen Spielen durchgehend mit hohen Details aber unter Umständen etwas reduzierter Texturqualität leben kann und nicht gewillt ist die Preise der schnelleren und mehr Speicher bestückten Karten zu bezahlen, bekommt mit der RX470 einen sehr preiswerten Einstieg in die aktuelle GPU-Generation mit guter Performance.

