Mit dem LG 55EF9509 hat Amazon heute einen OLED-Premiumfernseher im Angebot - 55 Zoll OLED und UHD mit HDR sprechen für sich. Freunde schlichter und bequemer Einstiegs-Smartphones sollten hingegen das Lumia 640XL beobachten.

Der LG 55EF9509 sorgt nicht nur bei Filmen sondern vor allem auch bei Spielen für beeindruckende Bilder.

Ein großer und hochauflösender Fernseher lässt sich nicht nur von Konsolen mit Inhalten versorgen, auch ein per HDMI 2.0 angeschlossener PC ist schon lange kein No-Go fürs Wohnzimmer mehr. LG setzt beim 55EF9509 auf ein hochwertiges OLED-Panel, was nicht nur für beeindruckendes Schwarz sorgt sondern auch eine flotte Reaktionszeit bietet. Mit seinem fast rahmenlosen Design dominiert der 55-Zoll-Fernseher das Wohnzimmer nicht, bietet dabei aber dennoch ein brillantes und großes Bild. OLED ermöglicht auch die für HDR nötigen Kontrastunterschiede, was bei kompatiblen Spielen wie Uncharted 4 für eine sehr beeindruckende Grafik sorgt.

Auch wenn es mittlerweile ein wenig aus der Mode gekommen ist: LG unterstützt auch bei diesem Modell 3D und legt ein Set Brillen bei. Ebenfalls im Lieferumfang ist die Magic Remote, mit der sich die per WebOS realisierten Smart-Funktionen auch per Sprache bedienen lassen. Zugegeben, ein Spontankaufartikel ist der Fernseher nicht, er bleibt auch trotz Blitzangebot ein Premium-Gerät. Wer aber beim TV-Neukauf einige das Bild sichtbar aufwertende Technologien wie HDR und OLED nicht missen möchte, sollte sich den Deal genauer anschauen.

