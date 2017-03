Ein Upgrade des Arbeitsspeichers, die Brot-und-Butter-Komponente eines jeden Spiele-PCs, kann sich immer mal wieder lohnen, um die Leistung zu steigern. Das bietet sich besonders an, wenn es ein aktuelles Angebot dazu gibt.

Ballistix Sport bietet 8 GB DDR4-RAM für nur 49 Euro.

Wer beim künftigen Release von AMDs Ryzen seinem PC aufbessern möchte, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Arbeitsspeicher gegen DDR4-RAM tauschen wollen. Eine gute Gelegenheit bietet sich nun: Denn bei Media Markt gibt es den 8 GB starken Arbeitsspeicher von Ballistix Sport für nur 49 Euro. Besonders gut: Es fallen keine Versandkosten an.

Crucial Ballistix Sport LT Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 für nur 49€

Wer kein Hardware-Upgrade braucht, kann heute auch seine Spiele-Sammlung erweitern. Bei Saturn gibt es sowohl Metal Gear Solid 5 in der »The Definitive Edition« als auch Deus Ex: Mankind Divided in der »Day One Edition« inklusive einem Steelbook im Angebot. Sowohl Konamis Open-World-Schleich-Spiel als auch Square Enix' Fortsetzung konnten sich im jeweiligen Test gut schlagen. Saturn bietet sowohl die PS4- als auch die Xbox-One-Version für 15 beziehungsweise 17 Euro an.

Metal Gear Solid 5 und Deus Ex: Mankind Divided bei Saturn im Angebot