Am heutigen Sonntag gibt es bei den Amazon Blitzangeboten ein Konsolen-Komplettpaket im Angebot. Aber auch viele Business-Notebooks, zwei Sony-Fernseher und ein hervorragendes PS4-Spiel sind mit an Bord.

Von David Gillengerten |

Teil des Bundles ist eine Xbox One S mit 1 TB Festplatte, Halo Wars 2: Ultimate Edition, Gears of War 4 und ein zweiter Controller.

Bei den Amazon Blitzpreisen gibt es dieses Mal einen besonderen Deal: ein Konsolen-Komplettpaket von Microsoft. Die Xbox One S besitzt die gewohnte Leistung der Xbox One. Dank modernisiertem Fertigungsverfahren beim AMD-Chip arbeitet die S aber deutlich effizienter und unterstützt zudem die UHD-Ausgabe per HDMI 2.0. Die angebotene Konsole verfügt darüber hinaus über komfortable 1 TB Speicherplatz.

Damit nicht nur die eine Konsole ohne jegliche Software ins Haus kommt, gibt es noch Gears of War 4 sowie das erst kürzlich veröffentlichte Halo Wars 2 in der Ultimate Edition oben drauf. Beide Spiele lassen sich übrigens auch zusammen spielen, sodass der ebenfalls mitgelieferte zweite Controller im modischen Rot direkt seinen Zweck erfüllt. Ein umfassenderes Konsolen-Paket gab es in den letzten Tagen nirgendwo zu kaufen.

Xbox One S 1 TB Konsolen-Bundle ab 14:19 Uhr

Weitere Blitzangebote:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen