Mit interessanten Preisen im Bereich der 200€ finden sich heute zwei gut ausgestattete Marken-Smartphones bei Saturn und Amazon: Das Huawei P8 und das Samsung Galaxy A5 (2016) bieten viel Smartphone fürs Geld.

Von Dennis Ziesecke |

Das Samsung Galaxy A5 bietet als kleiner Bruder des Galaxy S6 ein erstklassiges Display und gute Leistungswerte.

Die wirklich bahnbrechenden Leistungssprünge bei neuen Smartphone-Komponenten bleiben schon seit einiger Zeit aus. Gut für Käufer eher bezahlbarer Smartphones, gibt es doch inzwischen günstige aber dennoch leistungsstarke und auch ansonsten hochwertige Geräte zu kaufen. Samsung beispielsweise hat mit dem Galaxy A5 quasi den kleinen Bruder der teuren Galaxy S-Smartphones ins Rennen geschickt.

Für nur 229€ bietet Amazon das A5 mit 5,2 Zoll AMOLED-Display (Full HD) und Exynos-Achtkernprozessor an. Der interne Speicher beträgt 16 GByte, dieser lässt sich per Micro-SD erweitern. Das Smartphone ist als Tagesangebot nur heute zu diesem Preis bei Amazon erhältlich.

Samsung Galaxy A5 (2016) 5,2 Zoll Smartphone, Octacore für nur 229€ bei Amazon

Das Huawei P8 bietet ausreichend Leistung zum niedrigen Preis.

Dem Huawei P8 sieht man kaum an, dass es sich um eine ältere Generation handelt - auch technisch spielt es durchaus noch im oberen Mittelfeld mit. So setzt Huawei auf einen mit 2,0 GHz hoch getakteten Achtkernprozessor nebst 3,0 GByte RAM und 16 GByte Festspeicher. Letzterer ist per Micro-SD erweiterbar.

Das Display misst 5,2 Zoll und löst mit Full HD auf. Wo das P8 gegenüber dem Galaxy A5 mehr Rechenleistung bringt, punktet Samsung allerdings mit dem brillanten AMOLED-Display. Eine hochwertige Kamera mit guten Bildergebnissen und 13 Megapixeln nutzen jedoch beide Hersteller.

Huawei P8 Smartphone 5,2 Zoll 3+16GB, Android, Octacore für nur 209€ bei Saturn