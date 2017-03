Vor einigen Jahren gehörte Guitar Hero zu fast jeder Party - Zeit den Trend zu reaktivieren. Mit Guitar Hero Live auf der Playstation 4, heute mit Gitarrencontroller in den Blitzangeboten.

Von Dennis Ziesecke |

Guitar Hero Live ist das MTV der PS4-Generation. Oder so ähnlich.

Gitarrenhelden an die Plastik-Klampfe: Guitar Hero Live für Playstation 4 sorgt mit Videoaufnahmen von Publikum und Bandkollegen beim Spielen für den namensgebenden Live-Effekt. Der Online-Modus hingegen erinnert an Musikfernsehen a la MTV. An den neuen Gitarrencontroller und die damit einhergehende etwas ungewohnte Bedienung gewöhnt man sich schnell. So urteilt Gamepro:

Ob Ego-Perspektive oder neuer Controller-Sofa-Saitenhexer haben hier enorm viel Spaß. Auch wenn das Plastiktasten-Gedrücke natürlich weiterhin wenig mit richtigem Gitarrenspiel zu tun hat, so sorgt die Tastenanordnung doch dafür, dass sich vor allem Akkorde authentischer anfühlen als bei der Konkurrenz.

Während sich der aktive Spieler besser auf die zu spielenden Noten konzentriert, können potentielle Zuschauer das virtuelle Publikum beim Jubeln oder Ausbuhen unterstützen.

Guitar Hero Live inkl. Gitarrencontroller (Playstation 4) ab 08:25 Uhr

