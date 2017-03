Mit dem Acer Predator GN246HLBbid hat Amazon aktuell einen Gaming-Monitor mit verlockenden technischen Daten und einem fairen Preis im Angebot. Via Amazon.fr gibt es für AMD-Nutzer mit geringem Aufpreis ein ähnliches Angebot inklusive Freesync-Kompatibilität von ViewSonic.

Von Dennis Ziesecke |

Der Acer Predator GN246HLBbid ist zwar zu Nvidias 3D-Vision2 kompatibel, verfügt aber nicht über G-Sync - was sich positiv im Preis bemerkbar macht.

Ist man erst einmal auf den Geschmack hoher Frame- und Hertzraten gekommen, will man so schnell kein Downgrade mehr hinnehmen. Entsprechend bietet der Acer Predator GN246HLBbid eine Refreshrate von 144 Hz, was auch anspruchsvollen Gamern genügen dürfte. Dabei löst der Monitor mit 1.920x1.080 Bildpunkten auf - bei 24 Zoll eine durchaus sinnvolle und nachvollziehbare Entscheidung von Acer. Die Reaktionszeit des TN-Panels liegt bei nur 1ms.

Der Bildschirm unterstützt Nvidias 3D-Vision2 um mit einer entsprechenden Brille auch stereoskopische Inhalte darzustellen. G-Sync wird hingegen nicht unterstützt, angesichts des vergleichsweise niedrigen Preises von nur 199€ ist das allerdings kaum verwunderlich. So müssen Nutzer von AMD-Grafikkarten allerdings auch keinen Aufpreis für eine für sie unnötige Sync-Technologie in Kauf nehmen.

Acer Predator GN246HLBbid 24 Zoll FHD-Monitor TN, 144 Hz, 3D-Vision 2 für nur 199€

Mit dem ViewSonic XG2401 hat Amazon Frankreich ein passendes Gegenstück mit ebenfalls Full HD, 144Hz und 1ms Reaktionszeit für 246,34€ im Angebot. Dieser Bildschirm unterstützt zusätzlich Freesync, was für Nutzer von AMD-Grafikkarten interessant ist. Das dafür nötige Displayport-Kabel liegt dem Monitor bei.

Amazon Frankreich kann mit dem deutschen Amazon-Login genutzt werden, bezahlt wird allerdings ausschließlich per Kreditkarte.

ViewSonic XG2401 24 Zoll FHD-Monitor TN, 144 Hz, 1ms, Freesync nur 246,34€