Das geht ins Auge: MediaMarkt bietet die Oculus Rift im Bundle mit Oculus Touch aktuell für bislang unschlagbare 555€ an - üblicherweise liegt der Preis der Rift rabattiert bereits bei 589€, so dass sich sogar dann Geld sparen lässt, wenn die Touch-Controller uninteressant sein sollten.

Von Dennis Ziesecke |

Oculus Rift & Oculus Touch ergeben ein faszinierendes Gespann für Ausflüsge in virtuelle Realitäten.

Da es bis zum höchstpersönlichen Holodeck in jeder Mietswohnung wohl noch ein paar Jahre dauern wird, werden wir die Immersion in Spielen vorerst anders steigern müssen. Mit VR-Brillen wie der Oculus Rift beispielsweise lässt sich ein sehr beeindruckender Mittendrin-Effekt erzeugen, der durch die Touch-Controller noch verstärkt wird. VR ist weit mehr als nur ein Display nah am Auge und ein wenig Tracking für die Kopfbewegungen, VR zieht den Spieler komplett ins Geschehen - wer es bereits (mit den richtigen Spielen) erlebt hat, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit an dieser Stelle zustimmen. Und wer nicht: Titel wie Superhot sind auf dem Monitor ein spannendes Experiment, in der virtuellen Realität aber ein faszinierendes Erlebnis.

MediaMarkt senkt nun im Rahmen der Hin&Web-Angebote den Preis für das Set aus Oculus Rift und Oculus Touch Controllern von 708€ auf nur noch 555€. Damit lässt sich sogar gegenüber dem bereits reduzierten Preis der Rift selbst einiges am Geld sparen. VR ist damit immer noch nicht günstig, es wird schließlich noch ein flotter Gaming-PC benötigt, der Preis ist angesichts der beeindruckenden Erlebnisse mit VR-Anwendungen aber vollkommen gerechtfertigt. Tipp: Mit einer dritten Tracking-Kamera lässt sich auch mit der Oculus Rift ein Roomscale-Erlebnis ähnlich der HTC Vive erstellen.

Achtung: Für das Bundle muss auf der Oculus-Rift-Produktseite von MediaMarkt ein wenig nach unten gescrollt werden.

Oculus Rift VR-Brille + Oculus Touch Controller für nur 555€