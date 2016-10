Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht, der für Gears of War 4, Mafia 3 und Shadow Warrior 2 optimiert ist.

Von Georg Wieselsberger

Der neue Treiber ist für Gears of War 4 optimiert, doch SLI muss noch deaktiviert bleiben.

Zum Thema Geforce GTX 1070 ab 426,94 € bei Amazon.de Nvidia hat einen neuen Geforce-Grafikkartentreiber veröffentlicht, der der für Gears of War 4, Mafia 3 und Shadow Warrior 2 optimiert ist. Allerdings muss SLI bei Gears of War 4 deaktiviert werden, wenn mehrere Grafikkarten im Rechner stecken, da sonst die Leistung sinkt. Nvidia arbeitet daran, dieses Problem zu lösen.

Der Treiber 373.06 WHQL reaktiviert auch das SLI-Profil für Battlefield 1 wieder und behebt einige Fehler. Wie üblich unterstützt der Geforce-Treiber 373.06 WHQL alle Grafikkarten von Nvidia seit der Geforce-GTX-400-Serie bis hin zur Geforce GTX 1080 und Titan X. Der Download des Treibers für Windows 7 bis Windows 10 ist direkt bei Nvidia möglich.

»Download bei Nvidia

What's New in Version 373.06 WHQL

Game Ready

Provides the optimal experience for Gears of War 4, Mafia III, and Shadow Warrior 2.

Changes and Fixed Issues in Version 373.06

The following sections list the important changes and the most common issues resolved in this version. This list is only a subset of the total number of changes made in this driver version. The NVIDIA bug number is provided for reference.

Windows 10 Fixed Issues

Improved the framerate consistency of the Release 370 drivers in VR games and applications. [1804037]

[372.70, GP100] FPS limiter broken in Release 370 drivers in windowed mode with high FPS. [1814275]

[372.54] Corruption in Overwatch decals. [1816111]

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 Fixed Issues

[GeForce GT 720/GT 705] Changed color setting not maintained after system shutdown and resume. [200144317]

Important Open Issues Windows 10