Der Grafikkarten-Hersteller EVGA hat für zwei Produkte auf Basis der Geforce GTX 1070 und Geforce GTX 1080 BIOS-Updates veröffentlicht, die Überhitzungsprobleme der Spannungsregler lösen sollen. In einem Video ist zu sehen, wie eine Grafikkarte sogar Feuer fängt.

Von Georg Wieselsberger |

Zwei Modelle von EVGA haben ein Problem mit überhitzenden Bauteilen, das aber durch ein BIOS-Update oder Austausch gelöst werden kann.

Zum Thema Geforce GTX 1080 ab 667,94 € bei Amazon.de EVGA bietet seine zwei Modelle EVGA Geforce GTX 1070 FTW und EVGA Geforce GTX 1080 FTW mit dem eigentlich sehr leistungsfähigen ACX-3.0-Kühler an. Laut Hersteller wurden die Grafikkarten beim Design auf eine niedrige Grafikchip-Temperatur mit geringer Geräuschentwicklung optimiert, so dass die GPU selbst im Stresstest mit Furmark nur etwas mehr als 70° C erreicht.

Allerdings scheint EVGA dabei andere Bauteile etwas vernachlässigt zu haben, denn im Bereich des Grafikspeichers und vor allem bei den Spannungsreglern gibt es Überhitzungsprobleme. EVGA hatte Kunden zunächst angeboten, ihnen kostenlose Wärmeleitpads zuzusenden, die dann den Kontakt zum Kühler herstellen und dafür sorgen, dass es zu keiner Überhitzung kommt.

Nun hat EVGA außerdem angekündigt, ein Update für das BIOS der Grafikkarten zu veröffentlichen, das eine Veränderung des Lüfterprofils enthält und damit für eine ausreichende Kühlung aller Bauteile sorgen soll. Der Hersteller bietet aber allen betroffenen Kunden auch an, die Garantie in Anspruch zu nehmen und sich eine Ersatzgrafikkarte schicken zu lassen. Seit dem 1. November 2016 sollen alle ausgelieferten neuen Modelle schon mit dem neuen VBIOS ausgestattet sein.

Das Problem mit den überhitzenden Spannungsreglern kann unter Umständen sogar gefährlich sein, wie das Video im Anschluss zeigt. Dort ist eine EVGA Geforce GTX 1080 FTW zu sehen, deren Spannungsregler zunächst Rauch abgeben, um kurz darauf komplett in Flammen auszubrechen. Die Grafikkarte war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal einen Monat alt und wohl die Ursache dafür, dass der Rechner nicht mehr startete.

Quelle: EVGA, wccftech