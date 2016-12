Die Nvidia Geforce GTX 1080 Founders Edition könnte bald von einer GTX 1080 Ti als schnellste Geforce abgelöst werden - darüber ordnet sich aber weiterhin die Titan X ein.

Zum Thema Geforce GTX 1080 ab 655,84 € bei Amazon.de Inzwischen kein ungewöhnlicher Ort für einen Leak sind Stellenanzeigen. Irgendwie müssen Unternehmen schließlich neue Mitarbeiter für kommende Geschäftszweige suchen. Mitunter fallen da dann auch die Namen kommender Produkte um die sich der Mitarbeiter zu kümmern hat. So geschehen jüngst bei LinkedIn, wo Nvidia einen Senior Marketing Manager sucht.

Interessant sind die Beispiele, an welchen Projekten der potentielle Mitarbeiter zu arbeiten hat: Das Einführen neuer Kundenbindungsprogramme wie beispielsweise kostenlose Keys beim Grafikkartenkauf oder auch Vorzüge für Besitzer der GTX 980 Ti beim Kauf einer GTX 1080 Ti.

Möglich sind daher beim Erscheinen der GTX 1080 Ti Vorteile bei der Vorbestellung einer solchen Karte für Besitzer der 980 Ti - ein exklusiver früher Zugriff auf die Founders Edition der kommenden Karte ist in der Stellenanzeige ebenso angedeutet wie ein Step-Up-Programm bei dem Besitzer der 980 Ti günstiger an eine 1080 Ti kommen könnten.

980 Ti users get first spot in line for 1080 Ti pre-orders, or "Step Up" offer