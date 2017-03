Der Release der Geforce GTX 1080 Ti sorgt für einen Preisrutsch bei den kleineren Pascal-Karten GTX 1070 und 1080. Mittlerweile kommen die Preissenkungen der Founders Edition auch in Deutschland an.

Von Dennis Ziesecke |

Die Nvidia Geforce GTX 1080 Ti rundet Nvidias Pascal-Portfolio nach oben ab und sorgt sogar für fallende Preise.

Zum Thema Geforce GTX 1080 ab 507 € bei Amazon.de Wenn heute ab 19:00 Uhr die Nvidia Geforce GTX 1080 Ti als Founders Edition im Nvidia-Store in den Verkauf geht, wird die Karte nicht nur ein (für Gamer) besseres Preis-Leistungsverhältnis als die Titan X bieten sondern auch für Preissenkungen bei GTX 1070 und GTX 1080 verantwortlich sein.

Zur Vorstellung der GTX 1080 Ti vor einigen Tagen senkte Nvidia bereits die unverbindliche Preisempfehlung für die GTX 1070 und GTX 1080 in der Founders Edition - allerdings vorerst nur in den USA und im hauseigenen Store. Nun senkt Nvidia auch die deutschen Preisempfehlungen dieser Karten.

Nvidia Geforce GTX 1080 schon ab 499€

So liegt die UVP der GTX 1070 Founders Edition nun bei 459€ (zuvor: 499€), die UVP der GTX 1080 Founders Edition sinkt von 789€ auf 635€. Für die empfehlenswerteren Custom-Modelle nennt Nvidia jedoch keine neue Preisempfehlung.

So ist die günstigste Geforce GTX 1080 als Partnermodell (in diesem Falle von KFA²) in den letzten Tagen nur wenig auf einen Einstiegspreis von 499€ gefallen, die GTX 1070 wird zu Preisen ab 391€ angeboten. Die Preissenkungen der Founders Edition wirken sich auf die eh günstigeren Custom-Karten bislang nur minimal aus.

Auffällig ist auch, dass die UVP der GTX 1080 auch prozentual stärker fällt als die der GTX 1070. Offenbar versucht Nvidia das bisherige Consumer-Topmodell besser im Markt zu platzieren. Ob AMDs Vega-GPU bereits seine Schatten wirft?

Quelle: Nvidia