Die Ankündigung der NX-Präsentation lässt Nintendos Aktie direkt in die Höhe schießen und erhöht der Firmenwert in kürzester Zeit um eine Milliarde Dollar.

Von Stefan Köhler |

Nintendo kündigt in Kürze die nächste Heimkonsole an. Allein diese Information hat den Firmenwert um eine Milliarde Dollar springen lassen.

Nintendo profitiert erneut vom Hype um die eigene Marke und konnte den eigenen Marktwert über Nacht um eine Milliarde Dollar erhöhen. Dafür war nur eins notwendig: Die Ankündigung einer Ankündigung. Und zwar der nächsten Heimkonsole Nintendo NX, die heute in einem nur dreiminütigen Video präsentiert werden soll.

Das reicht laut den Kollegen von Bloomberg allerdings völlig aus, um die Anleger zu verzücken. In kürzester Zeit war die Aktie 4,1 Prozent mehr wert, nach einem leichten Rückgang ist Aktie jetzt bei 26.950 Yen und damit einem Plus von 3,34 Prozent angekommen. Spannend wird dann noch einmal, wie sich der Marktwert nach der tatsächlichen Präsentation entwickelt. Der Trailer wird um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht.

Die Nintendo-Aktie kurz nach der Ankündigung der NX-Ankündigung.

Die nächste Blase?

Nintendo konnte bereits im Sommer den Marktwert um extrem Werte steigern: Vor dem Release von Pokemon Go lag der Aktienwert bei einem Zähler von 14.380, kurz darauf gab es einen Höhenflug bis 31.770 Yen. Die Blase der Aktionäre musste Nintendo selbst platzen lassen: Nach einer Klarstellung, dass Pokemon Go nicht von Nintendo selbst stammt, verlor die Aktie sofort 17,72 Prozent an Wert.

Den Anlegern war zuvor nicht klar, dass Nintendo kaum am Profit von Pokemon Go beteiligt wird und die Umsatzprognose trotz des riesigen Erfolgs der App nicht angepasst wird. Mit der Ankündigung von Super Mario Run für Mobilgeräte schoss der Aktienwert im September erneut um 13,2 Prozent nach oben.

Die kurzfristigen Sprünge zeigen vor allem eins: Nintendo hat trotz der flauen Wii-U-Generation riesiges Potential, mit NX und Mobile-Apps wieder vorne mitzuspielen. Entsprechend spannend wird die langfristige Entwicklung der Unternehmensaktie.