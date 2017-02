Wie denkt der Metal-Gear-Erfinder eigentlich über die Switch? In einem Interview äußerte sich Hideo Kojima zur neuen Nintendo Konsole und bringt sie mit einer eigenen Technologie in Verbindung.

Hideo Kojima lobt in einem Interview mit IGN die Switch als »weiteren Schritt in Richtung Cloud Gaming«.

Nintendos neue Konsole Switch ist in der Gaming-Welt durchaus umstrittenen. Nun erhält die neue Plattform aber prominente Schützenhilfe: Hideo Kojima, Schöpfer der Metal-Gear-Reihe und des kommenden Titels Death Stranding, lobt die Konsole in einem Interview mit IGN. Besonders die Idee, ein Spiel zu Hause zu beginnen und dann unterwegs weiter zu spielen, habe es ihm angetan.

Kojima sieht in dieser Technologie Parallelen zu einer eigenen Idee, die sich Transfarring nennt. Sie kam auf der PS3 und der PS Vita zum Einsatz und ermöglichte es, Spielstände zwischen beiden Geräten zu verschieben. »Der Fakt, dass man etwas zu Hause spielen kann und es dann nach draußen nimmt, ist der Traum eines jeden Spielers. Die Switch ist in dieser Hinsicht eine Evolution," so der Entwickler.

Vorbild Ultraviolet

Er sieht in diesem Zusammenhang eine allgemeine Bewegung der Industrie hin zu Cloud-Technologien. »Sobald die Technik soweit ist, wird es möglich sein, überall auf jedem Gerät das Gleiche zu spielen. Die Switch ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.«

Er vergleicht die Konsole außerdem mit dem Digital-Copy-System Ultraviolet, das vielen Blu-rays beiliegt: »Im gleichen Sinne kann man die Blu-ray erst zu Hause anfangen und dann dank der digitalen Version über das Tablet oder Smartphone weiterschauen. Film und Fernsehen machen es vor und so sollten es auch die Spiele machen.«

