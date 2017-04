Können Besitzer einer Nintendo Switch die Konsole bald als PC-Streaming-Gerät nutzen?

Zum Thema Nintendo Switch ab 329 € bei Amazon.de Die Nintendo Switch ist eine durchaus gelungene Konsole, die jedoch einen kleinen Nachteil hat: Es lassen sich keine PC-Spiele darauf abspielen. Zwar wurde Skyrim von Bethesda bereits offiziell angekündigt, aber wäre es nicht reizvoll, aktuelle Spiele wie Mass Effect: Andromeda, Overwatch oder Astroneer auch auf dem Display der Switch im Bett spielen zu können?

Der Entwickler codeusasoft von Borderless Gaming will diese Vision in die Tat umsetzen. Unter dem Projektnamen Rainway App kündigte der Programmierer an, dass seine Softwarelösung es erlauben wird, PC-Spiele an jegliche Abspielgeräte zu streamen. Einzige Voraussetzung sei eine GPU mit Support für DirectX 11.

I'm building Rainway which will work on all GPUs and have support for streaming to your web browser, phone (iOS/Android), Xbox and Nintendo Switch. We're hopefully launching the beta next month.