Für Sonys Playstation 4 Pro könnte mit dem Update 4.5 auch ein Boost-Modus kommen, der auch Spiele beschleunigt, die nicht extra für die PS4 Pro angepasst wurden.

Von Jürgen Stöffel |

Die PlayStation 4 Pro soll angeblich ein neues Feature zum FPS-Boost bekommen.

Gute Nachrichten für Grafik-Fans auf der Playstation 4 Pro: Das kommende Update 4.5 könnte einem Screenshot auf NeoGaf nach einen Boost-Modus für die neue PlayStation 4 bringen. Damit sollen Spiele von der besseren Leistung der Konsole profitieren, auch wenn sie nicht extra dafür optimiert wurden.

Durch diesen Boost könnten also Spiele, wie das erste neue Tomb Raider oder Project Cars doch noch auf 60 Bilder pro Sekunde kommen und The Witcher 3 oder Batman: Arkham Asylum sollten so zumindest solide 30 FPS hinbekommen.



Games, die aber bereits gut liefen, sollten durch den Boost nicht groß besser werden. Außerdem könnte der Booster bei manchen Spielen zu Problemen führen, weshalb das Feature auch optional ist. Ein offizielles Statement zum PS4-Pro-Boost steht bislang noch aus.

Die Einladungen zur Beta-Version vom Firmware-Update 4.5 gehen bereits raus, wenn man für das Beta-Programm freigeschaltet ist. Einen finalen Release-Termin für die Software gibt es aber noch nicht.

Was bringt das Update noch? Weitere Features aus Update 4.5