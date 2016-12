Bislang gilt die offizielle AMD-Aussage nach der AMDs neu CPU-Generation Ryzen im ersten Quartal 2017 erscheint. Neue Gerüchte präzisieren diese Angabe ein wenig.

Von Dennis Ziesecke |

AMD Ryzen soll im Februar auf den Markt kommen - was sich mit AMD-Angaben deckt, nach denen das erste Quartal feststeht.

AMDs neue Prozessoren mit dem Codenamen Ryzen erscheinen im ersten Quartal 2017. Soweit die bekannte und offizielle Aussage von AMD. Mainboardhersteller hingegen sind etwas offener in ihrer Kommunikation, verfügen aber ebenfalls über Hintergrundinformationen.

So berichtet Digitimes aus Quellen bei Mainboardfabrikanten, dass der Start von Ryzen für Ende Februar 2017 geplant sei. Die Auslieferung größerer Mengen CPUs an die Händler solle dann im März beginnen. Die für die kommenden AM4-Mainboards nötigen Chipsätze habe AMD bereits ausgeliefert, die Boards sind in Produktion. Erste (Office-) Frühstarter-Boards gibt es bereits, allerdings bevorzugt für den OEM-Bereich mit entsprechend schwacher Ausstattung und aktuell noch für APUs auf Bulldozer-Basis und AM4-Sockel gedacht. Generell vermeidet AMD bei Ryzen die Aufspaltung in Plattformen für APUs und CPUs ohne integrierte GPU wie sie aktuell bei AMD vorherrscht.

Die Mainboardhersteller hoffen laut Digitimes auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis der Ryzen-Prozessoren. Auch die Produktionsmengen von AM4-Mainboards weisen darauf hin, dass die Mainboardproduzenten von guten Verkaufszahlen und einer Steigerung des Marktanteiles von AMD ausgehen. Bisher gezeigte Benchmarkergebnisse deuten darauf hin, dass AMD sowohl bei der Leistung als auch beim Energiebedarf wieder zu Intel aufschließen dürfte.

Quelle: Digitimes