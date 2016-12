Unter Umständen kommt das für März angekündigte Creators Update für Windows 10 mit einer Möglichkeit, Updates für bis zu 35 Tage zu pausieren.

Windows 10 nervt mit nicht Updates, die sich nicht sonderlich flexibel verschieben lassen. Das soll sich ändern.

Windows 10 soll sicherer sein als alle bisherigen Windows-Betriebssysteme - dazu gehören regelmäßige Updates, die sich nicht endlos verschieben lassen. Für viele Nutzer ist Microsoft bei Windows 10 damit aber etwas zu weit gegangen, Updates werden in den für Heimanwendern interessanten Versionen stets automatisch installiert. Angesichts zahlreicher Probleme mit Windows-Updates in der jüngeren Vergangenheit ist dieses Vorgehen aber nicht jedem Benutzer wirklich erstrebenswert - dazu kommt, dass sich durch Updates nötige Neustarts nur in für Büroarbeiter sinnvollen Zeitfenstern verhindern lassen.

Das die inoffizielle Windows-10-Version Build 14997 soll laut Winaero allerdings eine Funktion enthalten, 35 Tage lang keinerlei Betriebssystem-Updates zu installieren, von Datenbank-Updates des Windows-Defenders einmal abgesehen.

Im erweiterten Menü der Update-Settings findet sich in der geleakten Preview-Version die Option »Pause Updates«. Diese Option dürfte Teil des für März geplanten Creator-Updates von Windows 10 werden wenn Microsoft sich nicht doch noch dagegen entscheidet.

Potentieller Gamingmodus

Ebenfalls in Build 14997 entdeckt wurde ein noch nicht aktivierbarer Gaming-Modus, bei dem Ressourcen von CPU, GPU und RAM dem aktuell laufenden Spiel bevorzugt zugeteilt werden können. Ob und in welcher Form diese Modi den Weg in Windows 10 schaffen werden ist aber noch unklar - vorstellbar wäre auch ein Gamingmodus exklusiv für Spiele aus dem Microsoft-Store.

Quelle: Winaero