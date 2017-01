Amazon hat den Echo-Geräten mit der Sprachassistentin Alexa nun auch die Möglichkeit spendiert, auf das Aktivierungswort »Computer« zu reagieren. Star-Trek-Fans dürfte das freuen.

Amazons Echo regiert nun auch auf »Computer« (Bildquelle: Amazon)

Amazon bietet mit dem Echo und dem Echo Dot zwei Geräte an, die mit der Sprachassistentin Alexa ausgestattet sind. Der Nutzer kann per Sprachbefehl beispielsweise nach Informationen in Wikipedia suchen, sich Sportresultate, Nachrichten oder den Wetterbericht vorlesen lassen, Timer einstellen, Musik abspielen, Online-Radios starten sowie To-Do-Listen oder Einkaufslisten erstellen. Amazon erweitert den Umfang der Funktionen ständig und scheint dabei nun auch auf Wünsche der Nutzer einzugehen, was die Aktivierung betrifft.

Aktiverungswort »Computer« wie bei Star Trek

Um Alexa anzusprechen, standen den Nutzern bisher nur die Aktivierungswörter Amazon, Alexa oder Echo zur Verfügung. Vor einigen Tagen hat Amazon diesen Punkt nun um das neue Aktivierungswort »Computer« erweitert und dürfte damit vor allem Star-Trek-Fans begeistern, auch wenn die Echo-Geräte noch weit von der Funktion des Computers des Raumschiffs Enterprise entfernt sind.

Allerdings ist Echo schon jetzt verständiger als die Maus des Macs, in die Scotty im Film »Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart« sprach, als er die Formel für transparentes Aluminium eingeben wollte. Besitzer eines Amazon Echo finden das neue Aktivierungswort in den Einstellungen der Alexa-App oder im Web-Interface, ebenfalls in den Einstellungen.

Folgt bald die Stimme von Majel Barrett?

Wie Neowin meldet, hat Majel Barrett, die im Jahr 2008 verstorbene Schauspielerin und Sprecherin der Originalstimme des Enterprise-Computers, ihre Stimme so aufnahmen lassen, dass sie auch künftig als digitale Version genutzt werden kann. Es ist also denkbar, dass Sprachassistentinnen sich auf Wunsch bald so anhören werden wie Star-Trek-Computer. Auch in der neuen Serie Star Trek: Discovery könnte Majel Barrett auf diese Weise zu hören sein.

