Atari wird am 1. Februar 2017 die neue Spiele-Hardware Gameband offiziell vorstellen beziehungsweise veröffentlichen. Dabei könnte es sich um eine Art Smartwatch oder ein Armband handeln.

Von Andre Linken |

Wie aus dem offiziellen Newsletter des Herstellers (via NeoGAF) hervorgeht, soll es die neue Hardware ermöglichen, Atari-Klassiker in einer völlig neuen Art und Weise zu erleben. Des Weiteren ist ein Link zu finden, der auf die Webseite des Armbands Gameband verweist. Das gibt es unter anderem mit einer vorinstallierten Version des Sandbox-Spiels Minecraft. Ein Video auf Facebook zeigt, wie das funktioniert.

Bisher sind keine konkreten Details zur Atari-Hardware bekannt, die offizielle Ankündigung ist für den Februar 2017 geplant. Denkbar wäre eine Art Smartwatch oder Armband, auf dem einige Atari-Klassiker wie Pac-Man, Centipede und Missile Command installiert sind.

Armbänder und andere »Wearables« dieser Art sind keine Seltenheit mehr. Auch für das Mobile-Spiel Pokémon Go gibt es ein solches Zusatzgerät namens Pokémon Go Plus.