Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Nintendo Switch - Spiele aus Reveal-Trailer nur Platzhalter?

Nintendo hat die Spielszenen im Reveal-Trailer für die Nintendo Switch offenbar per Post-Production in das Video eingefügt. Die Darsteller taten demnach lediglich so, als würden sie spielen.

Von Tobias Ritter |