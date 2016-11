Wir fassen für Sie zum Release und Verkaufsstart der PS4 Pro die wichtigsten Fakten zusammen: Von den Unterschieden zur alten PS4 über die unterstützten Spiele bis hin zu den technischen Spezifikationen der neuen PS4. Und wie schneidet die PS4 Pro eigentlich in Tests ab, lohnt sie sich überhaupt?

Von Dawid Hallmann |

Die PS4 Pro von Sony ist seit dem 10. November 2016 offiziell im Handel.

Die PlayStation 4 Pro ist zwar keine PlayStation 5 und stellt keinen Quantensprung im Vergleich zur vorigen Generation dar, dennoch bringt sie in einigen Bereichen spürbare Verbesserungen mit sich.

Für Spieler besonders interessant: Viele Hersteller erweitern ihre Spiele um den Pro-Modus. Die zusätzliche Power der neuen PS4 ermöglicht es den Entwicklern, noch mehr aus ihren Spielen herauszuholen, ob nun flüssigere Bildraten oder eine bessere Bildqualität. So werden Spiele beispielsweise auf 4K-Auflösungen hochskaliert, einige andere unterstützten sogar natives 4K oder erhalten einen signifikanten FPS-Boost.

Im Folgenden geben wir Ihnen in Zusammenarbeit mit GamePro eine Übersicht, für wen sich der Kauf der neuen PS4 Pro lohnt und welche Optimierungen die neue Konsole von Sony bereithält.

PS4 Pro vs. PS4 Slim - Welche PlayStation 4 ist die richtige für mich?

PS4 Slim und Pro - Die Unterschiede im Detail

Die Einstiegsfrage für viele: Lohnt sich die PS4 Pro für mich, wenn ich bereits die »alte PS4 besitze? Und falls sich bisher keine Konsole im Wohnzimmerschrank befindet, welche ist dann je nach Nutzertyp die beste Wahl? Wir listen die technischen Unterschiede auf und geben Empfehlungen.

Wer übrigens von der alten auf die neue PS4 Pro umsteigt, muss beim Übertragen der Daten einiges beachten: PS4 Daten auf PS4 Pro übertragen - So klappt der Wechsel.

PS4 Pro Spiele-Liste - Diese Games profitieren

Mit der PS4 Pro können Sie Spiele wie Horizon Dawn in 4K genießen.

Der vielleicht entscheidende Kaufgrund: Welche PS4-Spiele laufen in 4K, bekommen ein Grafik-Upgrade spendiert oder erreichen durch die PS4 Pro eine bessere Performance? Und wie verhält es sich mit VR-Spielen, die mit der PS4 Pro grafische Optimierungen erfahren. Brauche ich eine PS4 Pro für PlayStation VR?

Zukunftssicherheit ist ebenso ein wichtiger Faktor für die Kaufentscheidung, denn immer mehr Spiele werden mit Patches für die PS4 Pro aufpoliert. Es ist gut möglich, dass der optimierte PS4-Pro-Modus für Releases in 2017 zum neuen Standard wird.

PS4 Pro im Test: Meinungen und Wertungen

Was sagt die Presse zur neuen PS4 Pro?

Zum Launch trudeln jetzt sukzessive Reviews zur PS4 Pro ein und sind für einen nicht unerheblichen Teil der potenziellen Käufers besonders wichtig. Wie gut schneidet die PlayStation 4 Pro in Tests und Meinungsberichten ab?

Hinweis: Im Laufe der nächsten Tage wird dieser Abschnitt um unseren eigenen Test aktualisiert.

PS4 Pro: Hardware-Details der "4K-Konsole" - Specs und mehr

Für Hardware-Enthusiasten ist das Innere der PS4 Pro ein wichtiger Punkt. In den folgenden Artikeln erfahren Sie mehr über die technischen Daten der neuen PS4 von Sony.

PS4 Pro kaufen: Preise, Bundle und Verfügbarkeit

Im Gegensatz zur PlayStation VR, die zum Release vergriffen war, ist die PS4 Pro noch nicht ausverkauft und verfügt wahrscheinlich über einen großen Lagerbestand. PS4 Pro Bundles gibt es zum aktuellen Stand noch nicht, werden aber in Kürze erwartet - spätestens zur Weihnachtsszeit. Der Preis für die neue PS4 Pro liegt bei ca. 399 Euro (unverbindliche Preisempfehlung). Die Konsole ist im Handel bei Amazon, Media Markt, Saturn, Gamestop und Co. erhältlich. Der offizielle Verkaufsstart der PS4 Pro in Deutschland ist der 10. November.