AMD hat heute die ersten Ryzen CPU Modelle präsentiert mit Preisen und Launch-Datum sowie selbst erstellten Ryzen-Benchmarks im Vergleich zu Intel Prozessoren mit ähnlichen technischen Eckdaten.

Von Florian Klein, Nils Raettig |

AMD setzt große Hoffnugnen auf die neuen Ryzen CPUs, die Intel endlich auch wieder im High-End-Segment angreifen sollen – Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern wie Alternate starten heute, die Auslieferung soll am 2. März erfolgen.

Endlich gibt es offizielle Informationen zu AMDs kommenden Ryzen-Prozessoren. Auf dem Tech Day in San Francisco hat AMD Details zu drei Ryzen 7-Prozessoren verraten, die gleichzeitig ab heute Abend (22. Februar) um 19 Uhr bei Händlern wie Amazon und Alternate vorbestellt werden können. Zum Auslieferungstermin am 02. März sollen zumindest die Ryzen 7-Prozessoren direkt auf breiter Basis verfügbar sein, gleiches gilt für passende Mainboards. Günstigere Ryzen-CPUs mit weniger Kernen folgen später.

Der teuerste Prozessor ist der Ryzen 7 1800X für 499 US-Dollar. Er verfügt über acht Kerne, die per »Simultaneous Multithreading« (SMT, bei Intel-CPUs als Hyper-Threading bekannt) bis zu 16 Threads gleichzeitig bearbeiten können. Die Taktrate liegt standardmäßig bei 3,6 GHz, im Boost-Modus erreicht der 1800X bis zu 4,0 GHz.

Das Topmodell Ryzen 7 1800X soll Intels ungleich teureren Core i7 6900K im Cinebench, einem Render-Benchmark mit guter Kernskalierung, bei Nutzung aller Kerne bzw. Threads (R15 nT) spürbar übertreffen und dabei weniger als die Hälfte kosten.

Die günstigeren Achtkerner 1700X (399 US-Dollar) und 1700 (329 US-Dollar) unterscheiden sich vor allem durch niedrigere Taktraten vom 1800X, die neue »Extended Frequence Range« für eine zusätzliche, automatische Übertaktung je nach Temperatur und Verlustleistung beherrschen alle drei Ryzen 7-CPUs. Die Euro-Preise betragen laut Angaben von Computerbase 559 Euro (1800X), 449 Euro (1700X) und 359 Euro (1700).

Offiziell gibt AMD bislang nur Dollar-Preise an, ab heute 19:00 Uhr können Sie die CPUs aber in Deutschland zu finalen Europreisen vorbestellen.

Auf dem Event hat AMD auch eigene Benchmark-Ergebnisse in Cinebench gezeigt und die Ryzen 7-Prozessoren gegen die passenden (und teils deutlich teureren) Intel-Pendants antreten lassen. Bei Belastung von nur einem Kern liegen die Prozessoren weitgehend gleich auf, werden mehrere Kerne belastet, hat AMD die Nase vorn.

Der Ryzen 7 1700 schlägt demnach Intels Core i7 7700K (1.410 Punkte vs. 967 Punkte, allerdings hat der i7 7700K auch nur 4C/8T), der 1700X hat gegen den Core i7 6800K die Oberhand (1.537 Punkte statt 1.108 Punkte) und der 1800X liegt mit 1.601 Punkten vor dem i7 6900K. Das selbst gesteckte Ziel von 40 Prozent mehr »Instructions per Clock« (IPC) gegenüber den eigenen Excavator-Prozessoren hat AMD laut eigenen Angaben damit noch übertroffen, der Zuwachs liegt letztlich sogar bei 52 Prozent.

Bislang galt immer AMDs selbst gestecktes Ziel von 40 Prozent mehr Leistung pro Takt, nun nennt AMD sogar 52 Prozent als finales Ergebnis.

Der Multicore-Benchmark von Cinebench profitiert allerdings deutlich stärker von viele Kernen und Threads als das in Spielen in der Regel der Fall ist. Wie sich die neuen AMD-Prozessoren hier gegenüber der Intel-Konkurrenz im Einzelnen genau schlagen, wird also noch sehr spannend zu sehen sein. Entsprechende Tests (auch von uns) sind am 02. März zu erwarten – außer AMD erlaubt eine frühere Veröffentlichung.