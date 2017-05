AMD Vega - Eventuell nur 16.000 Karten zum Start

AMDs Vega nähert sich - gut zu bemerken an verstärkten Aktivitäten in der Gerüchteküche. So könnte es zum Launch der Highend-GPUs nur 16.000 Karten für den Handel geben, schuld soll die Liefersituation beim HMB2-Speicher sein.

Von Dennis Ziesecke |