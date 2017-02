Im Prozess zwischen Oculus VR und Zenimax hat eine Jury entschieden, dass ein Verstoß gegen ein Non-Disclosure-Agreement (NDA) vorliegt und Zenimax insgesamt 500 Millionen US-Dollar zugesprochen.

Von Georg Wieselsberger |

Oculus VR, Palmer Luckey und Brendan Iribe sollen insgesamt 500 Millionen US-Dollar an Zenimax bezahlen.

Die Jury im Prozess zwischen Oculus VR und Zenimax hat entschieden, dass Zenimax insgesamt 500 Millionen US-Dollar zustehen, nachdem Oculus-Gründer Palmer Luckey und damit auch Oculus VR gegen ein Non-Disclosure-Agreement verstoßen haben. Oculus VR soll 200 Millionen US-Dollar für diesen Verstoß bezahlen und weitere 50 Millionen für Copyright-Verstöße. Luckey und Oculus müssen je weitere 50 Millionen wegen falscher Angaben bezahlen und der ehemalige CEO Brendan Iribe wurde zu einer Zahlung 150 Millionen US-Dollar aus gleichem Grund verurteilt.

Berufung wahrscheinlich

Laut Polygon wird Oculus VR in Berufung gehen, sieht aber sogar etwas Gutes in der Entscheidung. Was den eigentlichen Vorwurf des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen angehe, habe die Jury im Sinne von Oculus entschieden. Von anderen Punkten sei man enttäuscht, aber unbeirrt. »Oculus-Produkte werden mit Oculus-Technik gebaut.«

Zenimax hingegen denkt darüber nach, aufgrund des Urteils den Verkauf des Oculus-Rift-Headsets zumindest vorübergehend verbieten zu lassen. Laut CEO Robert Altman sei der Diebstahl intellektuellen Eigentums eine ernste Sache und man schätze die Entscheidung der Jury und die Zuerkennung einer halben Milliarde US-Dollar an Schadensersatz für diese ernsten Verstöße.

Verkaufsstop denkbar

Ob es nun tatsächlich zu einen Verkaufsstop kommt oder ob der Prozess tatsächlich in eine nächste Instanz geht, bleibt vorerst unklar. Zenimax hatte zuletzt zwei Milliarden US-Dollar Entschädigung und weitere vier Milliarden Dollar an Strafzahlungen gefordert. Dagegen hatte Oculus argumentiert, dass die Klage nur auf Peinlichkeiten, Neid und Ärger seitens Zenimax basiere, aber nicht auf Fakten.

Quelle: Polygon