Der Nintendo Classic Mini ist ein Verkaufsschlager. Im Handel sind kaum noch Exemplare der Retro-Konsole zu erhalten. Nintendo hat auf Twitter versprochen, noch vor Weihnachten für Nachschub zu sorgen.

Von Manuel Fritsch |

Das Nintendo Classic Mini wird rechtzeitig vor Weihnachten wieder verfügbar sein. Das hat Nintendo Deutschland auf Twitter angekündigt.

Die Nintendo Classic Mini - Nintendo Entertainment System ist vielerorts ausverkauft und auch online nur schwer zu finden. Auf Twitter hat der Konzern auch für den deutschen Markt verkündet, dass bereits an Nachlierferungen gearbeitet wird und viele ihr Gerät noch vor Weihnachten erhalten sollten.

Aufgrund zahlreicher Kundenanfragen: Wir arbeiten an #NESmini Nachlieferungen für Weihnachten & Anfang 2017. Danke für euer Verständnis.

Auf eBay doppelt so teuer

Darüber hinaus empfiehlt der offizielle Twitter-Account von Nintendo USA in den Beständen von lokalen Händlern nachzuschauen. Dort befinden sich mitunter noch Vorräte oder es kommen neue Geräte an. Wer bisher leer ausgegangen ist, aber unbedingt eine Konsole haben will, kann auch auf Online-Marktplätzen wie eBay fündig werden. Dort kostet die Konsole aber um die 150 Euro - doppelt so viel wie die unverbindliche Preisempfehlung von 70 Euro.

