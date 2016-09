Wer möchte nicht gerne ein Held sein. Nun gibt es passend zum Kinostart von Jack Reacher 2 mit Tom Cruise ein cooles 8-Bit-Spiel, bei dem man kräftig zuschlagen muss.

Von Vera Tidona |

Schon der erste Trailer zu Jack Reacher 2 macht deutlich: Tom Cruise muss sich auch gegen das Gesetz durchsetzen. Passend zum baldigen Kinostart können Spielefans in einem kostenlosen 8-Bit-Browserspiel ihre eigene Schlagkraft unter Beweis stellen

Cooles 8-Bit-Spiel mit Tom Cruise

In Jack Reacher: Never Stop Punching muss sich der Spieler gegen jede Vielzahl von Gegnern durchprügeln, die sich dem Spieler in den Weg stellen. Der kurzweilige Zeitvertreib kann sich sehen lassen.

All the fun of punching without bloodying your hands. Play Jack Reacher: Never Stop Punching https://t.co/rP7HO9P0Kc pic.twitter.com/WKWuH79RDl — Jack Reacher (@JackReacher) September 20, 2016

Jack Reacher ist zurück

In Jack Reacher 2 meldet sich Tom Cruise als knallharter Ex-Militärpolizist zurück. Während seine frühere Kollegin Major Susan Turner (Cobie Smulders) wegen Verrats im Gefängnis sitzt, wird ihm ein Mord angehängt. Er kann flüchten und versucht der Sache auf den Grund zu gehen. Doch zuvor muss er erst einmal Turner befreien, was ihn vor eine schwierige Aufgabe stellt.

Regisseur ist Edward Zwick (The Last Samurai, Blood Diamond) verfilmt mit Jack Reacher: Kein Weg zurück (Jack Reacher: Never go back) die gleichnamige Buchvorlage aus der erfolgreichen Roman-Reihe von Lee Child. In weiteren Rollen spielen Danika Yarosh (Heroes Reborn), Austin Hebert (Bonnie and Clyde), Patrick Heusinger (Quantum Break), Aldis Hodge (Straight Outta Compton) und Holt McCallany (Gangster Squad) mit.

Jack Reacher 2 kommt am 10. November 2016 in die Kinos.