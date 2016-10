In Kürze erscheint Star Wars: Das Erwachen der Macht als 3D Blu-ray Collector’s Edition mit vielen neuen Szenen. Eine davon ist so brutal, dass sie nie im Kino gezeigt wurde.

Von Vera Tidona |

Geschnittene Szene aus Episode 7 mit Rey und Unkar Plutt zeigt einen brutalen Chewbacca.

Die bereits veröffentlichte Blu-ray des Kinohits Star Wars: Das Erwachen der Macht bietet schon jetzt eine Fülle an geschnittenen Filmszenen. Nun erscheint in Kürze die 3D Collector's Edition Blu-ray mit noch mehr Filmszenen, die nie gezeigt wurden.

Geschnittene Szene mit Unkar Plutt, Rey und Chewbacca

Eine davon dürfte auch eingefleischte Star-Wars-Fans schockieren und offenbart eine dunkle Seite des Publikumslieblings Chewbacca.

In der besagten Filmszene geht das bekannte Aufeinandertreffen von Schrotthändler Unkar Plutt (Simon Pegg) und Rey (Daisy Ridley) noch weiter: Nachdem Rey dem Händler auf Jakku den Millennium-Falken gestohlen hat, verfolgt Plutt die Flüchtigen Rey, Finn, Han-Solo und Chewbacca bis nach Takodana zur Festung von Maz Kanata, um sie dort zur Rede zu stellen. Dabei kommt Chewbacca ihr zur Hilfe, wie ein exklusiver Blick auf die geschnittene und nie gezeigte Szene via Entertainment Weekly wirft.

Nie gezeigte Szene wird noch brutaler

Doch das ist noch nicht alles, denn laut EW geht die Szene noch weiter und spielt auf eine Aussage von Han-Solo aus der Original-Trilogie an: Der sonst so liebenswerte Wookie zeigt seine brutale Seite und reißt Unkar Plutt einen Arm ab, der im hohen Bogen durch die Taverne fliegt und auf dem Spieltisch landet, an dem Wollivan (gespielt von Star-Wars-Legende Warwick Davis) sitzend diese schockierende Szene mit einem Schrei kommentiert.

Star Wars: Das Erwachen der Macht auf Blu-ray 3D

Die komplette geschnittene Szene gehört zu den vielen Extras der kommenden 3D Collector's Edition Blu-ray, die hierzulande am 24. November 2016 erscheint.

Zusatzliches Bonusmaterial der 3D Collector's Edition:

Audiokommentar von J.J. Abrams – Tauchen Sie ein in die Welt des visionären Regisseurs J.J. Abrams und seien Sie dabei, wenn er die kreativen und komplexen Entscheidungen während der Entwicklung des ersten Teils der neuen Star Wars Trilogie trifft.

Geräusche: Eine akustische Geschichte – Geräuschemacher, sowohl alteingesessene Profis als auch neue Talente, schließen sich zusammen, um die Welt von Star Wars: Das Erwachen der Macht mit passenden Geräuschen zum Leben zu erwecken.

Der Sound des Widerstandes – Hören Sie, wie das epische Sound-Design von Star Wars: Das Erwachen der Macht das Star Wars Vermächtnis fortführt.

Der Look für die Galaxis – Kostümdesigner Michael Kaplan enthüllt, wie die Kostüme der ursprünglichen Star Wars Filme für eine neue Generation überarbeitet wurden.

Die Schrottsammlerin & der Sturmtruppler : Eine Unterhaltung zwischen Daisy Ridley und John Boyega – Die beiden Newcomer erzählen vom Abenteuer ihres Lebens und was es für sie bedeutet, zusammen Teil des Star Wars Vermächtnisses zu sein.

In der Waffenkammer – Begeben Sie sich auf eine faszinierende Entdeckungsreise und erleben Sie die Entstehung der Waffen in Star Wars: Das Erwachen der Macht – vom ersten Design bis zum fertigen Objekt.

Zusätzliche Szenen

Bereits veröffentlichtes Bonusmaterial: