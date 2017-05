Regisseur Bryan Singer dreht derzeit für Fox eine neue Serie aus dem X-Men Universum. Ein kurzer Teaser-Trailer wirft einen ersten Blick auf die neuen jungen Mutanten. In Kürze folgt ein erster Trailer zu The Gifted.

Von Vera Tidona |

Neue X-Men-Serie The Gifted geht im Herbst auf Fox an den Start. Erster Trailer in Kürze.

Eigentlich wollte Regisseur, Autor und Produzent Bryan Singer nach sechs X-Men-Filme mit zuletzt X-Men: Apocalypse (2016) eine kleine Pause von den Mutanten einlegen und überließ die Regie für die kommende Fortsetzung der Hauptreihe seinem langjährigen Autor und Produzenten Simon Kinberg.

Mehr zu X-Men: Release-Termine und Details zu Deadpool 2, New Mutants & Dark Phoenix

Und während Kinberg nächstes Jahr die X-Men-Filmreihe mit dem neuen Kinoabenteuer Dark Phoenix fortsetzen wird, hat sich Bryan Singer inzwischen umentschieden und entwickelt derzeit für Fox eine neue TV-Serie aus dem X-Men-Universum, die angeblich eine Verbindung zur Filmreihe darstellen soll.

Neue X-Men-Serie geht im Herbst an den Start

Die neue X-Men-Serie heißt The Gifted und wird im Herbst auf dem US-Sender Fox an den Start gehen. Ein erster Teaser-Trailer bietet schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Mutanten, ein längerer Trailer soll die nächsten Tage eintreffen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Familie, deren Kinder (Natalie Alyn Lind und Percy Hynes White) übermenschliche Fähigkeiten entwickeln. Um sie vor dem Zugriff der Regierung zu schützen, schließen sie sich einer Untergrundorganisation von anderen Mutanten an.

Zur Besetzung gehören Natalie Alyn Lind (Gotham), Amy Acker (Person of Interest), Stephen Moyer (True Blood), Blair Redford (Der Tag, an dem die Erde stillstand), Sean Teale (Incorporated), Jamie Chung (Once Upon A Time) und Coby Bell (Burn Notice).

Derzeit finden die Dreharbeiten zur ersten Staffel statt, deren Pilotfolge von Regisseur Bryan Singer (X-Men) inszeniert wird. Für das Drehbuch zeigt sich Matt Nix (Burn Notice) verantwortlich.