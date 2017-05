In wenigen Tagen kommt Ridley Scotts neuer Alien-Film und Prometheus-Sequel in die Kinos. Die ersten Kritiken zum Science-Fiction-Horror sind jedoch durchwachsen.

Von Vera Tidona |

Regisseur Ridley Scott bringt Alien: Covenant als weiteren Teil aus der beliebten Alien-Filmreihe in die Kinos. Das Sequel zu Prometheus setzt rund zehn Jahre später ein und wird die Vorgeschichte zum ersten Alien-Film aus dem 1979 fortsetzen.

Während eine Gruppe von Kolonisten einen fremden Planeten besuchen und schon bald mit den Alien-Monstern in Berührung kommen, steht vor allem die Entwicklungsgeschichte des Xenomorph im Mittelpunkt des Films.

Mehr dazu im Video: Seht hier, was nach Prometheus geschah

Nach der Premiere in London äußerten sich die ersten Fans positiv über den Film via Twitter & Co. Inzwischen sind die ersten Kritiken eingetroffen und sprechen eine andere Sprache.

Die ersten Kritiken zu Alien: Covenant

Neben ein paar sehr guten Kritiken, geben die meisten Filmkritiken ein eher durchwachsenen Eindruck wieder: Auf Metacritic rangiert der Film gegenwärtig bei guten 65 Prozent. Etwas besser sieht es bei Rotten Tomatoes aus, hier wird der Science-Fiction-Horror derzeit mit 75 Prozent positiver Reviews gelistet.

Name der Publikation Wertung The Hollywood Reporter 90/100 Entertainment Weekly 83/100 New York Daily News 80/100 The Playlist 75/100 The Verge 72/100 Indiewire 67/100 TheWrap 62/100 Filmstarts 60/100 Empire 60/100 Total Film 60/100 The Guardian 60/100 Variety 60/100 We Got This Covered 60/100 Screen International 50/100

Christoph Petersen von Filmstarts spricht das aus, was viele Kritiker ebenso bemängeln: »Ein bildgewaltiger Sci-Fi-Action-Horrorfilm mit einigen grandios-intensiven Sequenzen, der zu viele Hintergründe einfach geradeheraus 'erklärt' und darüber viele seiner eigentlich zentralen Figuren vernachlässigt. [...] Während Prometheus noch dafür kritisiert wurde, dass der Film sein Publikum mit zu vielen offenen Fragen zurückließ, wird in Covenant nun sogar eher zu viel erklärt. Langsam droht das ikonische Leinwandmonster so seinen mythischen Schrecken zu verlieren.«