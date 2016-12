Nintendo hat Super Mario Run jetzt im AppStore für iPhone und iPad veröffentlicht. Das Basis-Spiel ist gratis, hat aber einen großen Haken.

Super Mario Run ist ab sofort im App Store für iOS verfügbar!

Wie angekündigt ist Super Mario Run für iOS jetzt im App Store erschienen. Fans von Mario-Jump&Runs können das erste Mario-Spiel für Mobile-Geräte jetzt herunterladen - bis auf weiteres aber nur für iPhone, iPad und iPod. Eine Android-Version ist angekündigt und soll später folgen. Wie viel Spaß Super Mario Run macht, verrät der Test der GamePro-Kollegen.

In der Gratis-Version von Super Mario Run sind aber nur drei von 24 Welten enthalten. Das komplette Spiel gibt es per In-App-Kauf für 9,99 Euro. Die kostenlose Fassung ist also nur eine Art Demo des - für ein Mobile-Spiel nicht gerade günstigen - Hauptspiels.

Super Mario Run funktioniert etwas anders als seine Konsolen-Brüder. Im Stile klassischer Endless Runner läuft Mario automatisch, per Fingertipper lassen wir ihn springen. Allerdings springt Mario unterschiedlich weit und hoch, je nachdem wie lange wir das Display berühren. Wie sich Super Mario Run spielt, zeigt dieses Video.

Das Spiel bietet drei Modi: Der World Tour Mode entspricht dem klassischen Mario-Singleplayer. Hier schalten wir nach und nach neue Welten frei. Die Sache hat aber einen Haken: Wir müssen dabei immer online sein. Super Mario Run verlangt nach einer ständigen Internet-Verbindung - auch im Einzelspieler-Modus.

Neben dem World Tour Modus gibt es außerdem den Königreich-Modus, in dem wir im Singleplayer verdiente Münzen zum Ausbau des Pilzkönigreiches ausgeben. Außerdem gibt es einen Mehrspieler-Modus namens Toad Rallye, in dem wir gegen Ghosts anderer Spieler antreten.