Super Mario Run - Dreimal so viele Downloads wie Pokémon Go, aber der Vergleich hinkt

Erste Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Analysten sagen, dass sich das neue Nintendo-Spiel Super Mario Run allein in den USA am Launchtag 3,5 Millionen mal heruntergeladen wurde. Das sind ca. dreimal so oft wie Pokémon Go.

Von Manuel Fritsch |