Final Fantasy 15 ist zur Enttäuschung vieler auf dem PC spielender Rollenspiel-Fans bisher nur für die Xbox One und die PlayStation 4 angekündigt. Die Konsolenversionen erscheinen nach langer Entwicklungszeit weltweit am 29. November 2016.

Die Hoffnung aufgeben müssen PC-Spieler aber offenbar nicht. Nachdem zuletzt bereits diverse ältere Serien-Ableger für eine Steam-Veröffentlichung neu aufgelegt wurden, deuten nun einige Aussagen des Game-Directors Hajime Tabata darauf hin, dass eine PC-Umsetzung von Final Fantasy 15 zumindest überdacht wurde.

Eine Portierung des Rollenspiels auf den PC würde sein Team mindestens ein Jahr Zeit kosten, teilte Tabata kürzlich der spanischen Webseite Vida Extra mit. Rein hypothetisch natürlich:

Auf Basis dieser Hypothese, also ohne über etwas reales zu sprechen, nur ein Gedanke: So etwas würde uns mehr als ein Jahr Zeit kosten. Wir sollten damit anfangen, die Engine zu adaptieren, was sehr aufwändig ist. Und von da aus müssten wir dann natürlich die eigentliche Entwicklung starten.