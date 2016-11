Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Crytek - Erneut in finanziellen Schwierigkeiten?

Angestellte des deutschen Entwicklerstudios Crytek beklagen seit einem halben Jahr verspätete Gehaltszahlungen. Betroffen ist vor allem der Standort in Frankfurt am Main. Befindet sich das Unternehmen nach 2014 erneut in finanzieller Schieflage?

Von Tobias Ritter |